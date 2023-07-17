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В Турции призвали отказаться от доллара в торговле с Россией

Турецкий политик Топкурулу: необходимо отказаться от доллара в торговле с Россией

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Murad Sezer/Reuters

Турции необходимо отказаться от расчетов в долларах с Россией и Ираном в торговле энергоресурсами. Об этом заявил заместитель председателя турецкой партии «Родина», руководитель отдела экономической политики Хакан Топкурулу, передает газета Aydınlık.

«Необходимо срочно перейти к модели производственной экономики, которую наша партия называет «производственной революцией» и которая является ключом к радикальному решению, позволяющему также устранить структурные проблемы», — отметил Топкурулу.

По его словам, вопрос потребности Турции в иностранной валюте легко решить. Например, можно разработать метод обмена товаров, отменив использование доллара.

Он добавил, что похожая схема ранее была реализована с Ираном. При этом потребность страны в иностранной валюте в прошлом году была на уровне $48 млрд.

В конце мая РБК со ссылкой на данные аналитиков статистической службы республики писал, что объем экспорта турецких товаров и продукции на российский внутренний рынок достиг рекордной отметки $1,3 млрд по итогам декабря прошлого года. При этом в марте 2022-го этот показатель находился на уровне $1,05 млрд.

Ранее в РФ заявили, что США окончательно подорвали доверие к доллару.

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