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Россиян предупредили о возможных проблемах с денежными переводами

ЦСР: закон по борьбе с мошенниками может усложнить проведение денежных переводов в России

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Global Look Press

Принятый Госдумой закон, который обязывает банки приостанавливать операции с признаками мошенничества, может вызвать сложности с проведением денежных переводов в России. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на экспертов Центра стратегических разработок (ЦСР).

«Не исключено, что операторы будут отклонять любые неординарные платежи с целью обезопасить себя перед регулятором, что приведет к усложнению для клиентов действий по совершению платежа», — отметили специалисты.

Также, по их мнению, нововведение вероятно удлинит сроки операций, что может привести, например, к просрочкам россиян по кредитам.

Госдума приняла закон о приостановке операций с признаками мошенничества на два дня в июле. Также, согласно закону, кредитные организации должны в полном объеме возвращать клиентам деньги, которые были переведены без их согласия на счета злоумышленников, состоящих в базе Центробанка. Закон должен вступить через год после его официального опубликования. Инициатором нововведений стал ЦБ в 2022 году.

По данным регулятора, в этом году мошенники похитили со счетов россиян 4,5 млрд руб.

Ранее сообщалось, сколько россиян регулярно сообщающих в полицию и банки о звонках мошенников.

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