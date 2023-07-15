Одна из европейских стран признала невозможность отказаться от российского газа

Италия не может полностью отказаться от поставок российского газа. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо.

«Россия продолжает продавать газ в Италию, хотя не так, как раньше. Россия — достаточно могучий экспортер газа, поэтому полностью отказаться от российских поставок невозможно», — сказал он.

Пелаццо уточнил, что все крупные производители европейских стран покупали топливо из Москвы, потому что оно было самым дешевым на мировом рынке. Собеседник агентства отметил, что Европе и России будет выгоднее возвращаться к сотрудничеству.

Евросоюз продолжает покупать российский сжиженный природный газ, несмотря на санкции, сообщило накануне издание Ouest-France. В частности, Австрия и Венгрия не остановили импорт топлива из Москвы, так как сильнее всего из европейских стран зависели от него.

Изменения в цепочках поставок сжиженного природного газа, которые случились в связи с западными санкциями на энергоресурсы из России, негативно влияют на климат во всем мире и бьют по самым бедным жителям развивающихся государств, сообщал в мае журнал Time.

Ранее Европе предрекли рост цен на газ этой зимой.