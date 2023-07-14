«Черноголовка» закрыла сделку по покупке поставщика чипсов Pringles

Холдинговая компания группы «Черноголовка» — «Аквалайф ресурс» завершила приобретение 100% активов производителя и поставщика в РФ чипсов Pringles — компании Kellogg's. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Черноголовки».

«Акционерное общество «Аквалайф ресурс» завершило приобретение 100% долей в ООО «Келлогг рус», — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на данный момент получены все необходимые разрешения от регуляторов

«В ближайшее время ООО «Келлогг рус» будет переименовано в ООО «Любятово», — указывается в публикации.

Финансовые параметры сделки не разглашаются.

Как пишет агентство, компания производит продукцию на трех предприятиях в Смоленской области — в Воронеже, Пскове и Вязьме. Число сотрудников составляет 1 780 человек.

В декабре прошлого года американская компания Kellogg, которая производила чипсы под торговой маркой Pringles, договорилась о продаже российского бизнеса группе компаний «Черноголовка».

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