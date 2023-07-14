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В России сформировали 10 условий для выхода иностранцев из бизнеса

Минфин опубликовал десять условий для выхода иностранцев из российского бизнеса

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Shutterstock

Власти определили десять условий для выхода иностранцев из бизнеса в России. В их числе — ограничение срока действия разрешения на обратный выкуп российского актива, говорится в выписке из решения правительственной комиссии, опубликованной на сайте Минфина РФ.

Некоторые из условий для выхода, такие как продажа активов с дисконтом в размере не менее 50% от рыночной стоимости, анонсировали заранее. К ним также относятся наличие независимой оценки стоимости, установление ключевых показателей эффективности для новых собственников и перечисление в бюджет не менее 10% при продаже бизнеса с дисконтом более 90%.

В числе новшеств — ограничение срока действия разрешения на обратный выкуп актива: не более двух лет. Обратный выкуп актива возможен по рыночной цене, исходя из экономической целесообразности для резидента.

В мае заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если российских резидентов притесняют за рубежом, то иностранцам тоже не стоит ждать другого отношения.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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