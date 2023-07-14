Цены на продовольствие в мире могут вырасти из-за окончания зерновой сделки

При ограничении поставок зерна с Украины, на фоне истечения сроков зерновой сделки, цены на продовольствие в мире могут вырасти. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Приостановление отгрузки зерновых с Украины в преддверии истечения срока действия черноморского соглашения с Россией ставит под сомнение поставки продовольствия в Азию из одного из наиболее продуктивных регионов мира и грозит новым повышением цен. При этом решение о продлении сделки будет зависеть от согласия западных стран с требованием о подключении государственного сельскохозяйственного банка к глобальной системе денежных переводов SWIFT.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что Россия не будет продлевать сделку. Кроме того, вероятность ее продления стала минимальной после подрыва аммиакопровода Тольятти-Одесса. Поэтому, если поставок зерна с Украины не будет, Азия может серьезно пострадать.

Авторы статьи добавили, что Россия, которая собрала огромный урожай пшеницы, может вмешаться в ситуацию и осуществить выборочные поставки в некоторые африканские страны ради дипломатической поддержки.

13 июля руководитель пресс-службы Министерства обороны Турции Зеки Актюрк заявил, что ведомство продолжает контакты с Российской Федерацией, Организацией Объединенных Наций (ООН) и Украиной по вопросу продления зерновой сделки.

Ранее сообщалось, что Россия нарастила долю в мировой торговле зерном вопреки санкционному давлению.