ФАС выдала предостережение совладельцу Внуково

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) сообщила в Telegram-канале, что выдала совладельцу аэропорта Внуково Виталию Ванцеву предостережение в связи с его заявлением о возможном росте цен авиабилетов на международные рейсы на 40%.

«ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на авиабилеты. 13 июля 2023 года ряд СМИ процитировали заявление совладельца АО «Авиакомпания Азимут», совладельца и председателя Совета директоров АО «Международный аэропорт «Внуково» с прогнозом роста цен на авиабилеты. Подобные заявления могут быть восприняты компаниями как побуждение к действию по повышению цен», — сказано в сообщении.

До этого заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик заявил, что прогноз возможного роста цен на авиабилеты в России до 40% не имеет под собой оснований.

Ванцев заявил в интервью РБК, что цены на авиабилеты в текущем году могут вырасти на рейсы внутри страны на 15-20%, международные рейсы в свою очередь подорожают на 40%.

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