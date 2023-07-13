Песков отреагировал на ситуацию с возможным продлением зерновой сделки

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что финальное решение о приостановке участия РФ в зерновой сделке пока отсутствует. Его слова передает РИА Новости.

«Окончательного решения о приостановке участия России в зерновой сделке пока нет», — указал представитель Кремля.

По словам Пескова, на данный момент нет ни перспектив, ни оснований для eе пролонгации.

Отмечается, что срок действия зерновой сделки заканчивается 17 июля текущего года.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условие продления зерновой сделки. Он заявил, что российская сторона продлит зерновую сделку после того, как будут выполнены обязательства перед ней по соответствующим договоренностям.

До этого в Минобороны Турции рассказали о продолжении переговоров по продлению зерновой сделки.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что направил Путину письмо с предложениями по зерновой сделке.