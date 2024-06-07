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Шотландка требует от создателей сериала «Олененок» $170 млн за использование ее образа

Шотландка требует от создателей «Олененка» $170 млн за использование ее образа

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Depositphotos

Жительница Шотландии, утверждающая, что была образцом для женщины-сталкера из известного сериала «Олененок», подала в суд на компанию-производителя Netflix, требуя не менее 170 миллионов долларов в качестве компенсации за клевету, которая, по ее мнению, навредила ее репутации. Об этом написал журнал Variety.

Британский сериал «Олененок» представляет собой черную комедию, в которой главный персонаж, начинающий комик Донни Данн, работает барменом в одном из лондонских пабов. Марта, одна из посетительниц паба, женщина с лишним весом, начинает преследовать Донни как лично, так и в интернете.

Фиона Харви утверждает, что персонаж Марты, исполненный Джессикой Ганнинг, основан на ее личности. Она подала иск на Netflix, обвиняя производителя сериала в клевете, умышленном причинении эмоционального страдания, небрежности и нарушении ее прав на личную жизнь.

Иск был подан в четверг в окружной суд США по Центральному округу Калифорнии, отмечает издание.

До этого Netflix впервые http://www.gazeta.ru/culture/news/2024/05/23/23078371.shtml нового Ведьмака после ухода Генри Кавилла.

Ранее Netflix опубликовал трейлер научно-фантастического триллера «Атлас» с Дженнифер Лопес.

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