Lego сохранит юридическое лицо в России

Вице-президент по детским и ювелирным товарам Inventive Retail Group Мария Голенков заявила, что датская компания по производству конструкторов Lego сохранила в России юридическое лицо, но возобновление работы компании в РФ пока не подразумевается. Об этом сообщает ТАСС.

«У компании Lego действительно остается в России юридическое лицо. Однако о возобновлении полноценной работы пока, насколько мы знаем, речи не идет», — заявила Голенкова.

Она подчеркнула, что сеть магазинов «Мир кубиков», которой управляет Inventive Retail Group, поставляет Lego по параллельному импорту.

До этого стало известно, что крупнейший в мире производитель игрушек Lego отчитался о росте прибыли по итогам прошлого года на 17%, которая составила 64 млрд датских крон ($9,2 млрд).

В 2022 году чистая прибыль Lego выросла на 4%, до $2 млрд, операционная прибыль — на 5%, до $2,6 млрд. При этом у компании получается опередить своих конкурентов Mattel и Hasbro. Например, в 2022 году выручка Mattel была на уровне $5,4 млрд, а чистая прибыль составила $400 млн. У Hasbro же $5,9 млрд и $200 млн соответственно.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.