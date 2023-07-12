ЦБ назвал необходимые для пользования цифровым рублем действия

Пользователи цифрового рубля должны зарегистрироваться в государственной Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и иметь простую электронную подпись для открытия счета и проведения операций с данной формой денег. Об этом говорится в проекте положения Банка России, устанавливающем правила работы платформы цифрового рубля.

Согласно документу, данное условие касается физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Уточняется, что ключ простой электронной подписи можно получить при личной явке в Многофункциональный центр (МФЦ). Он представляет собой логин и пароль или код из СМС, которые необходимо ввести для подтверждения операции.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

11 июля Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля.

6 июля первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, что цифровыми рублями можно будет начать расплачиваться в перспективе двух-четырех лет.

В ЦБ РФ рассказали «Газете.Ru», что при введении цифрового рубля в России никакого цифрового концлагеря не будет, а наличные деньги так и останутся в обороте.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.