Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦБ назвал необходимые для пользования цифровым рублем действия

ЦБ обяжет пользователей цифровых рублей пройти идентификацию в госсистеме

close
100%
Depositphotos

Пользователи цифрового рубля должны зарегистрироваться в государственной Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и иметь простую электронную подпись для открытия счета и проведения операций с данной формой денег. Об этом говорится в проекте положения Банка России, устанавливающем правила работы платформы цифрового рубля.

Согласно документу, данное условие касается физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Уточняется, что ключ простой электронной подписи можно получить при личной явке в Многофункциональный центр (МФЦ). Он представляет собой логин и пароль или код из СМС, которые необходимо ввести для подтверждения операции.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

11 июля Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля.

6 июля первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, что цифровыми рублями можно будет начать расплачиваться в перспективе двух-четырех лет.

В ЦБ РФ рассказали «Газете.Ru», что при введении цифрового рубля в России никакого цифрового концлагеря не будет, а наличные деньги так и останутся в обороте.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях