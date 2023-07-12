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Россияне начали отказываться от долларов и евро

«Выберу.ру»: 13% россиян отказались от хранения наличных в долларах и евро в пользу рубля

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Shutterstock

Каждый десятый опрошенный россиянин — 13% — с прошлого года отказался от хранения наличных долларов и евро в пользу рубля, а полностью перевели свои накопления в нацвалюту 3%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование маркетплейса «Выберу.ру».

Исполнительный директор компании Ярослав Баджурак пояснил, что колебания рубля превращают доллары и евро в высокорисковый инструмент, на котором можно как заработать, так и потерять сбережения. По словам эксперта, альтернативой «американцу» и «европейцу» может стать юань. Но пока заметного спроса на вклады в юанях нет, и рубль остается наиболее доступным средством накоплений, добавил Баджурак.

17% опрошенных предпочитают вкладывать сбережения в ремонт или покупку бытовой техники и электроники, не формируя накоплений в валюте. При этом 67% респондентов рассказали, что у них нет свободных денег, чтобы копить.

О рисках хранения сбережений в долларах и евро в начале года заявляла первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. Она тогда пояснила, что в условиях санкций банки из-за санкций могут потерять запас долларов и евро на своих счетах. Поэтому Юдаева советовала перевести накопления в рубли.

Ранее экономист предупредила о рисках блокировки сбережений россиян в долларах и евро.

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