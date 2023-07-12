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Платежный баланс РФ впервые за три года ушел в минус

Счет текущих операций России в июне 2023 года оказался дефицитным

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В июне 2023 года счет текущих операций России оказался дефицитным, сальдо составило минус $1,4 млрд, согласно оценке ключевых агрегатов платежного баланса, представленной Центральным банком России (ЦБ РФ) и изученной РБК. Этот показатель, который отражает общую оценку всех операций российских резидентов с нерезидентами, впервые с августа 2020 года вновь показал отрицательное значение. В то время дефицит счета текущих операций также составлял $1,4 млрд.

Оценка Центробанка за июнь основана лишь частично на первичной статистической информации. Например, для оценки экспорта энергетических ресурсов используются данные Центрального депозитария углеводородного сырья и котировки российской нефти марки «Уралс», а для оценки экспорта остальных товаров и импорта — оперативные оценки Федеральной таможенной службы.

Центральный банк отметил, что по предварительной оценке июня 2023 года счет текущих операций стал отрицательным, что связано, в том числе, с сезонным фактором — выплатой дивидендов российскими компаниями. Такая ситуация наблюдалась в предыдущие годы в аналогичные периоды при неблагоприятной ценовой конъюнктуре российского экспорта.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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