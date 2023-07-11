«Известия»: в стране создается единый реестр должников федерального бюджета

Министерство финансов России разрабатывает единый реестр должников федерального бюджета, сообщает газета «Известия».

В конце 2021 года Счетной палатой РФ было выдвинуто предложение о создании единого реестра должников госказны, в который должны войти и заказчики работ, и их исполнители. Такой единый реестр должен повысить качество учета, поскольку позволит главным администраторам доходов бюджета оценить на этапе заключения соглашений и договоров надежность контрагентов. В свою очередь, исполнители государственных контрактов получат мотивацию для того, чтобы выплачивать свои долги в нужные сроки.

Для реализации этого проекта в Министерстве финансов была собрана рабочая группа, состоящая из представителей Федерального казначейства и главных администраторов доходов федерального бюджета. В настоящее время создается макет реестра. Ранее Счетной палатой была протестирована его функциональность.

Эксперты считают, что создание единого реестра является логичным решением, необходимым для упорядочения процесса управления дебиторской задолженностью и ее взыскания, если она просрочена. Единый реестр позволит понять, что и в какие сроки действительно можно вернуть в федеральный бюджет, а что придется списать.

Ранее Министерство финансов России сообщило, что с января по июнь 2023 года нефтегазовые доходы федерального бюджета России уменьшились почти в два раза (минус 47% в годовом выражении), до 3,38 трлн руб.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.