Стало известно об огромных потерях Ant Group и Alibaba из-за конфликта Джека Ма с Пекином

Китайские компании Ant Group и Alibaba, основателями которых является миллиардер Джек Ма, из-за конфликта бизнесмена с властями лишились более $850 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные расчеты.

Агентство напомнило, что миллиардер попал в опалу почти три года назад, когда раскритиковал китайский регулятор. После этого отменилось IPO его финтех-стартапа Ant Group, а IТ-гигант Alibaba решил разделиться на шесть частей.

По данным Bloomberg, Ant Group пришлось пересмотреть свою бизнес-модель, отказавшись от конкуренции с госбанками и свернув часть экономических операций. Из-за этого оценочная стоимость компании упала с $315 млрд до $78,5 млрд. Сама же Alibaba также серьезно пострадала, так как оказалась в центре внимания властей Китая, которые решили ужесточить контроль над IT-сектором.

Аналитики агентства подсчитали, что на фоне завершающегося расследования в отношении Ant акции Alibaba выросли на 8%, и сейчас компания стоит около $234 млрд. Однако это на $620 млрд меньше пиковой стоимости компании в 2020 году.

В конце марта издание The Wall Street Journal писало, что Джек Ма вернулся в Китай после года пребывания за границей. Сообщается, что большую часть прошлого года бизнесмен провел в Японии, а китайский Новый год отпраздновал в Гонконге. Кроме того, недавно он побывал в Сингапуре и Австралии.

Ранее сообщалось, что Джек Ма нашел новую работу.