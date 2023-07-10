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В России вдвое повысят минимальный размер оплаты труда

В России вдвое повысят минимальный размер оплаты труда к 2030 году

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«Газета.Ru»

Минтруд России представил на общественное обсуждение проект закона об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 руб. в месяц или на 18,5% с 1 января 2024 года. К 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом, пишет газета «Известия».

Директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ РАН) Альберт Бахтизин назвал сильное социальное расслоение в России одной из серьезнейших угроз национальной безопасности и одной из причин снижения рождаемости. Экономист заявил изданию, что в связи с этими рисками необходимо срочно принять меры по сокращению разрыва в доходах между богатой и бедной частями населения РФ.

По подсчетам ЦЭМИ РАН, чтобы увеличить МРОТ вдвое к 2023 году понадобится около 2,4 трлн руб. Данная сумма может быть получена за счет прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния страны.

Эксперты считают, что сглаживание социального расслоения способствует увеличению доходов и заработной платы большей части населения, что положительно влияет на рост производительности труда. Как отметил Бахтизин, заниженная оплата труда лишает работников мотивации к эффективной работе и является одной из причин демографического кризиса.

Ранее аналитики перечислили плюсы и минусы увеличения МРОТ.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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