Швейцария впервые в истории может стать импортером молока

Швейцария может перестать производить популярные во всем мире сыры и впервые в истории будет импортером молока из-за того, что молочные фермы в стране закрываются. Об этом в интервью газете Le Temps заявил президент Федерации производителей молочных продуктов Борис Бере.

«Несмотря на популярность швейцарских сыров во всем мире, производить его становится все более невыгодно. Нынешний уровень цен на молоко в стране не позволяет молочным фермам покрывать затраты на производство, а потому они вынуждены закрываться», — отметил Бере.

По его словам, если власти ничего не предпримут, то страна начнет закупать молоко. Однако такая ситуация противоречит здравому смыслу, так как Швейцария, в отличие от многих других стран, практически полностью ориентирована на производство молока. Кроме того, 80% сельскохозяйственных территорий – луга.

Он добавил, торговым сетям стало проще закупать зарубежную продукцию, так как она стала дешевле. Кроме того, рост цен в Европе привел к тому, что потребители стали обращать внимание на более дешевые товары, в том числе и сыры.

В конце марта из данных турецкого Института статистики стало известно, что Россия в 2023 году обогнала Китай и Швейцарию по объемам экспорта в Турцию.

Ранее в Швейцарии предупредили о грозящем стране дефиците электроэнергии.