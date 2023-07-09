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В Испании назвали Россию основным поставщиком газа в страну

Enagas: Россия стала главным поставщиком газа в Испанию по итогам июня

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Global Look Press

Россия по итогам июня 2023 года заняла первое место среди всех поставщиков газа в Испанию. Об этом свидетельствуют данные испанской энергетической компанией Enagas.

Так, в первый летний месяц королевство закупило у России эквивалент 7 673 ГВт•ч сжиженного природного газа (СПГ). На топливо из России пришлось 26,8% от общего объема приобретенного Испанией газа.

Второе место по поставкам СПГ в Испанию после России занял Алжир. Его доля составила 21%. Замыкают тройку – США с долей поставок в 18,5%.

По данным Enagas, в прошлом году Испания закупила у России на 45% СПГ больше, чем по итогам 2021 года. Из-за этого, по результатам 2022 года Россия заняла четвертую позицию среди всех поставщиков газа в страну. Первые три места были у США, Алжира и Нигерии.

1 июля газета El Confidencial, ссылаясь на данные исследования брюссельского аналитического центра «Брейгель», писала, что Испания сильнее большинства стран Европы зависит от поставок российского СПГ. Известно, что уже по итогам первых пяти месяцев 2023 года поставки российского топлива в страну сравнялись с поставками за весь прошлый год.

Ранее сообщалось, что Испания покупает у России рекордные объемы сжиженного природного газа.

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