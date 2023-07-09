Илон Маск высказался о жене Цукерберга

Предприниматель Илон Маск заявил, что жена генерального директора Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга Присцилла Чан водит автомобиль Tesla, но он об этом не знает. Об этом Маск написал на своей странице в Twitter.

«Цук, твоя жена водит Tesla. Ты можешь знать это, а можешь и не знать, но я знаю», — написал Маск.

До этого создатель Twitter Дорси назвал новую соцсеть от главы Meta Марка Цукерберга Threads очередным клоном его проекта, раскритиковав приложение за полное копирование дизайна и функционала Twitter.

Илон Маск, нынешний владелец Twitter, ответил на публикацию Дорси смеющимся смайликом. Вероятно таким образом миллиардер высказался в знак одобрения насмешки, поскольку оба открыто критикуют Threads в последние несколько дней.

Маск угрожает подать в суд на генерального директора Meta Марка Цукерберга из-за запуска Threads. По его словам, компания незаконно использовала «коммерческие секреты Twitter и другую интеллектуальную собственность».

Дорси уже критиковал Threads за сбор большого объема пользовательских данных.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».