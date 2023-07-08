Кабмин РФ одобрил кредит Венгрии на строительство энергоблоков АЭС «Пакш», сообщается на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что Россия выделит кредит на сумму до €10 млрд для строительства энергоблоков №5 и №6 атомной электростанции «Пакш».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство требует от ряда других стран прекратить попытки помешать проекту строительства АЭС «Пакш-2» с участием Росатома.

По словам Сийярто, до сих пор Венгрии удавалось добиться того, чтобы атомная промышленность не подвергалась санкциям. При этом он отметил, что санкции существуют «не только в письменном, но и в неписаном виде».

Дипломат напомнил, что некоторые страны продолжают попытки заблокировать проект «Пакш-2», и Венгрия расценивает их действия как «нападение на ее суверенитет» и создание «препятствий для инвестиций в ее энергетическую безопасность».

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