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Стало известно, откуда Россия завезла помидоров на $30 млн

Anadolu: Россия стала пятой по импорту томатов из Турции в январе-июне, он достиг $30 млн

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В первом полугодии Россия завезла из Турции помидоров на сумму $29,563 млн и стала пятой среди стран-импортеров. О этом пишет Anadolu со ссылкой на Ассоциацию союзов экспортеров Юго-Восточной Анатолии.

Динамику показателей агентство не привело.

Всего в первом полугодии этого года Турция экспортировала 325,2 тыc. т томатов на сумму $326 млн. За тот же период прошлого года объем поставок составил 287,1 тыс. т на $247,6 млн.

Турецкие помидоры в этом году направлялись в 48 стран. Ведущим импортером стала Румыния. Турция поставила туда томатов на $60,8 млн. В топ-5 государств с наибольшими показателями по импорту помидоров из Анкары также вошли Украина, Польша и Германия. Они завезли овощи на сумму $51,3 млн, $38,6 млн и $35,3 млн соответственно.

Минсельхоз России разработал проект приказа об увеличении размера квоты на поставки турецких помидоров на 150 тыс. т. Квота вырастет до 500 тыс. т накопительным итогом.

Россия начала ограничивать поставки помидоров из Турции после инцидента в небе над Сирией осенью 2015 года. С 1 января 2016 года по 1 ноября 2017 года в Москве действовал запрет на ввоз фруктов и овощей из Анкары, который был снят после длительных переговоров. Сначала квота составляла 50 тыс. т и последовательно росла, достигнув в апреле 2022 года 320 тыс. т.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже покупать тепличные помидоры и огурцы.

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