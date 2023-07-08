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McDonald's в Индии отказался от помидоров в бургерах

Reuters узнал, что McDonald's в Индии отказался от помидоров в бургерах

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Depositphotos

Рестораны быстрого питания McDonald's во многих регионах Индии перестали добавлять помидоры в бургеры. Об этом сообщает Reuters.

Такое решение было принято одновременно с ростом цен на овощи в стране, говорится в публикации. Правительство Дели объяснило увеличение стоимости томатов сезоном скудного производства из-за муссонных дождей. Менеджеры сети ресторанов McDonald's сказали агентству, что на решение компании повлияло скорее не ценообразование, а проблемы с логистикой.

Connaught Plaza Restaurants, которая управляет примерно 150 торговыми точками в качестве франчайзи McDonald's на севере и востоке Индии, объяснила отсутствие помидоров в бургерах «временными» сезонными проблемами. Однако Westlife Foodworld, франчайзи McDonald's в западном и южном регионах Индии, с 357 ресторанами заявила об отсутствии «серьезных проблем, связанных с помидорами». По данным компании, это коснулось 10-15% ресторанов сети.

Впрочем, магазины McDonald's в Дели по-прежнему предлагают пакетики с томатным кетчупом, а в соседнем ресторане Subway сообщили, что проблем с подачей помидоров не было, говорится в статье.

McDonald's прекратил свою работу в России на фоне проведения спецоперации и никак не комментирует возможность своего возвращения в страну. По информации Reuters, представители американской сети ресторанов взаимодействуют с заменившим ее брендом «Вкусно – и точка». Агентство подчеркивает, что контакты не противоречат санкциям.

Ранее сообщалось, когда цены в России могут пойти вниз.

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