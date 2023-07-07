В Центробанке РФ заявили, что жилье в России становится доступнее

Директор департамента финансовой стабильности Центрального банка (ЦБ) России Елизавета Данилова заявила, что регулятор фиксирует рост доступности жилья в РФ. Об этом она сказала в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Финансового конгресса.

По словам Даниловой, этому способствуют стабилизация цен и рост доходов граждан в реальном выражении. При этом экономист отметила, что ожидать снижения ставок по ипотеке не стоит, поскольку в настоящее время фиксируются повышенные проинфляционные риски, а также рост долгосрочных доходностей облигаций федерального займа (ОФЗ).

Данилова добавила, что ставки — это не единственный фактор, важный для спроса на ипотеку. По ее словам, доступность жилья также определяется ценами на недвижимость и доходами граждан.

«Здесь, у нас, наоборот, хорошие новости. Мы видим по данным за первый квартал, что у нас цены стабилизировались, на первичном рынке даже несколько скорректировались вниз, что делает жилье доступнее», — сказала глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ.

По ее словам, рост доходов граждан с января по апрель этого года составил 4,2% в реальном выражении относительно прошлого года.

До этого исследование аналитиков финансового маркетплейса «Выберу.ру» показало, что по итогам второго квартала 2023 года интерес россиян к ипотечным продуктам сократился на 24% по сравнению с показателями первого квартала.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.