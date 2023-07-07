В Госдуме заявили, что не будут рассматривать новых законов для остановки падения рубля

Падение рубля не представляет никакой опасности для российской экономики. Об этом в беседе с Daily Storm заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Олег Савченко. Он отметил, что Россия переориентировала экономику на валюты дружественных государств, поэтому нет необходимости «спасать» рубль с помощью новых нормативно-правовых актов.

«На курс доллара сегодня влияют как спекулятивные и психологические факторы, так и состояние внешнеэкономической деятельности российской экономики. Исходя из этого, считаю, что нет целесообразности ни Государственной думе, ни Центробанку, ни каким-либо регулирующим органам вмешиваться в данный процесс», — отметил Савченко.

Он добавил, что в настоящее время Россия ориентируется на юань, рупии, реалы и остальные валюты тех стран, которые готовы сотрудничать с Россией.

6 июля курс евро на Мосбирже достиг отметки в 100 рублей, а доллар превысил 92 рубля.

Ранее в Центробанке назвали приемлемой ситуацию с курсом рубля.