Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что не будут рассматривать новых законов для остановки падения рубля

Депутат ГД Савченко: в падении рубля нет ничего опасного для российской экономики

close
100%
Shutterstock

Падение рубля не представляет никакой опасности для российской экономики. Об этом в беседе с Daily Storm заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Олег Савченко. Он отметил, что Россия переориентировала экономику на валюты дружественных государств, поэтому нет необходимости «спасать» рубль с помощью новых нормативно-правовых актов.

«На курс доллара сегодня влияют как спекулятивные и психологические факторы, так и состояние внешнеэкономической деятельности российской экономики. Исходя из этого, считаю, что нет целесообразности ни Государственной думе, ни Центробанку, ни каким-либо регулирующим органам вмешиваться в данный процесс», — отметил Савченко.

Он добавил, что в настоящее время Россия ориентируется на юань, рупии, реалы и остальные валюты тех стран, которые готовы сотрудничать с Россией.

6 июля курс евро на Мосбирже достиг отметки в 100 рублей, а доллар превысил 92 рубля.

Ранее в Центробанке назвали приемлемой ситуацию с курсом рубля.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях