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В украинской энергосистеме зафиксировали рекордное потребление электроэнергии

«Укрэнерго»: в энергосистеме Украины зафиксировано рекордное потребление электроэнергии

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Укрэнерго

Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале сообщила о рекордном потреблении электроэнергии в энергосистеме Украины.

«В энергосистеме зафиксировано рекордное потребление электроэнергии», — отмечается в публикации.

По информации компании, причина такого роста потребления заключается в активном использовании кондиционеров.

Утверждается, что самое активное потребление электроэнергии зафиксировали 6 июля. Показатели оказались на 7% выше, чем в самый жаркий день лета прошло года».

«Если прошлым летом такие пики потребления для энергосистемы не были слишком сложной задачей, то сейчас резкое увеличение нагрузки усложняет ее работу», — добавили в «Укрэнерго».

5 июля компания «Укрэнерго» призвала жителей Украины экономить свет в вечернее время в связи с большой нагрузкой на энергосистему. В компании призвали украинцев в период с 16:00 до 23:00 «разумно пользоваться бытовыми приборами».

До этого компания «Укрэнерго» сообщила о возобновлении импорта электроэнергии из Молдавии и Словакии.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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