Эксперт назвал утопической идею Банка России отменить комиссию за переводы для физлиц

Экономист Андрей Бархота заявил, что полная отмена комиссий за денежные переводы между физическими лицами — утопия.

«Во-первых, переводы такого рода являются важным элементом комиссионных доходов банка. В случае их выпадания, изменится экономика транзакционных сервисов. Во-вторых, превращение переводов в бесплатную услугу приведет к резкому снижению стабильности остатков на счетах банков. Это обусловит необходимость снижения процентных ставок по накопительным счетам, что невыгодно самим потребителям финансовых услуг. В-третьих, мы должны помнить о законе сохранения энергии. Когда-то Банк России настоял на отмене комиссий за открытие и ведение ссудного счета. Однако банки компенсировали выпадающие доходы частью страховых премий в рамках банкострахования», — сказал он.

По словам экономиста, императивная отмена комиссий за денежные переводы приведет к росту расходов клиентов по другим продуктам. Как следствие, общая сумма расходов останется неизменной.

«Банку России следует поддерживать конкуренцию не только и не столько в ценовой области, сколько в области качества финансовых услуг. Построение качественных сервисов требует вложений в инфраструктуру, и эти вложения надо как-то окупать», — добавил Бархота.

В июне первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова сообщила, что 14 банков из трех стран запустили международные переводы в Системе быстрых платежей.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.