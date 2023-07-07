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Центробанк нашел альтернативу ипотеке

«Известия»: Центробанк рассматривает лизинг жилья как альтернативу ипотеке

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Центробанке нашли альтернативу ипотеке, ею может стать лизинг жилья (долгосрочная аренда с возможностью выкупа в дальнейшем). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ЦБ.

«В международной и российской практике есть удачные примеры использования подобных инструментов. Например, аренда с правом выкупа в Италии и Испании. А в России — проект арендного жилья ДОМ.РФ», — отметили в Банке России.

Представители регулятора пояснили газете, что лизинг подойдет заемщикам, у которых нет первоначального взноса. Также программой смогут воспользоваться граждане без кредитной истории или проходившие процедуру банкротства, добавили там.

Чтобы программа заработала, нужно установить требования к участникам рынка лизинга жилья, уточнили в ЦБ. Кроме того, должны быть выравнены условия для аренды и ипотеки в части налогов.

О развитии рынка аренды и лизинга жилья как альтернативного варианта ипотеке говорится в подготовленной Минфином и ЦБ стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Документ утвержден правительством в конце прошлого года.

По мнению банкиров, новый продукт может стать лишь дополнением к ипотеке, а для его развития потребуется господдержка.

По данным аналитиков платформы автоматизации агентских продаж TYMY, россияне начали брать ипотеку с целью инвестиций.

Ранее в Центробанке рассказали о ситуации с ипотекой на полвека в России.

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