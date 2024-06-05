Экс-глава МИД Австрии строит дом в российской деревне

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль строит собственный дом в деревне в Рязанской области. Об этом заявила журналистка и сценаристка Дильбар Кладо, которая живет в деревне Петушово по соседству, передает ТАСС.

«Почти построила уже дом, я думаю она уже сможет туда переехать», — заявила она.

31 мая Кнайсль заявила, что жить в России свободнее и безопаснее, нежели в странах Европы. Она пояснила, что здесь можно жить в безопасности и, например, не тревожась гулять ночью в парках Москвы, Санкт-Петербурга или Хабаровска. По оценке Кнайсль, безопасность является одной из фундаментальных основ свободы.

29 мая Карин Кнайсль опубликовала фото своего жилья в Санкт-Петербурге. Telegram-канал Baza определил, что на снимках четырехэтажный пентхаус, который сдается за 350 тысяч рублей в месяц.

В марте стало известно, что Кнайсль окончательно перебралась в Россию и планирует построить дом на востоке страны. При этом российский паспорт Кнайсль получать не собирается, ведь иметь два гражданства — то же, что «быть замужем за двумя людьми». Кнайсль уехала из Австрии после волны критики из-за ее связей с Россией. В 2018 году она станцевала с Владимиром Путиным на своей свадьбе.

Ранее Кнайсль раскрыла роль России в геополитике.