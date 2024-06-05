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Депутат ГД предложил ужесточить наказание скамерам за эксплуатацию темы СВО

Депутат Селезнев призвал признать эксплуатацию темы СВО отягчающим обстоятельством

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Валерий Селезнев в своем Telegram-канале предложил внести в Уголовный кодекс изменения, согласно которым эксплуатация темы СВО скамерами считалась бы серьезным отягчающим обстоятельством.

По его словам, в последнее время скамеры стали все чаще использовать в своих мошеннических схемах психологические приемы, связанные с темой СВО.

«Предлагаю считать эксплуатацию темы СВО в мошеннических целях серьезным отягчающим обстоятельством, внеся соответствующие поправки в статью 159 УК РФ», — написал депутат Селезнёв.

4 июня силовики задержали участницу телешоу «Битва экстрасенсов» и руководительницу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Алену Полынь (настоящее имя — Елена Суликова) в ее подмосковном доме по подозрению в мошенничестве и экстремизме. Предварительно установлено, что члены организации предоставляли гражданам псевдорелигиозные услуги. Позже ей предъявили обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих.

По словам профессора МГЛУ Романа Силантьева, женщина раздобыла себе диплом военного психолога и ездила в зону СВО в поисках клиентуры.

Ранее сообщалось, что в Киргизии решили запретить рекламу экстрасенсов и гадалок.

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