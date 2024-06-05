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На Украине рассказали, где отключений электричества будет больше

Гендиректор Yasno Коваленко: в Киеве отключений электричества будет больше

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РИА «Новости»

Из-за повреждений объектов инфраструктуры Украина испытывает катастрофическую нехватку электроэнергии и может перейти к 10-часовым отключениям потребителей в сутки. Об этом со ссылкой на главу украинского союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко сообщает РИА Новости.

Схожую точку зрения высказал и генеральный директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко.

«С учетом ремонтов [энерго]блоков и последних разрушений нам катастрофически не хватает электроэнергии на наши нужды. Поэтому ограничения будут», — написал он в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, из-за наличия большого количества предприятий критической инфраструктуры в Киеве отключений будет больше, чем в других регионах Украины. Коваленко пояснил, что «от возможного объема потребления вычитается объем критической инфраструктуры» (то есть предприятия, отключать которые нельзя. — Ред), а между всеми остальными потребителями распределяется остаток.

О том, как Украина живет в условиях энергодефицита — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине призвали экономить электричество и отказаться от кондиционеров в жару.

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