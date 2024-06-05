Ветеран ЦСКА предсказал проблемы в клубе из-за назначения Николича

Знаменитый отечественный нападающий Валерий Масалитин, выступавший за московский ЦСКА во время игровой карьеры, в комментарии для «Газеты.Ru» назвал согласие в совете директоров армейского клуба главным фактором для успешной работы серба Марко Николича на посту главного тренера красно-синих.

«Допустим, совет директоров, куда входят несколько человек. Мы предполагаем. Часть хотят Игнашевича, другие – Николича. В итоге принято решение назначить Николича, а эта нездоровая ситуация в руководстве может сохраняться. Одни привели Николича и делают для него все, а вторая часть не помогает, ничего не делает и ждет ошибки, когда тренер провалится. Важно, чтобы руководство было единым и решало одни задачи все вместе. Бабаев, Мовсисян, тренер – все. А когда начинается «лебедь, рак и щука», кто бы ни пришел, хоть Моуринью – ничего не добьется», -— считает Масалитин.

Назначение Марко Николича ЦСКА анонсировал после увольнения Владимира Федотова, под руководством которого армейцы заняли в завершившемся сезоне шестое место в Российской премьер-лиге, что стало худшим результатом клуба с 2001 года.

Ранее Абаскаль впервые высказался о своем увольнении из «Спартака».