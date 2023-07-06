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В Кремле прокомментировали ослабление рубля

Песков заявил, что макроэкономические показатели России лучше ожидаемых

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Pixabay

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле наблюдают за тем, как растет курс валют и падает рубль.

Отвечая на вопрос журналистов о том, беспокоит ли руководство страны ситуация на бирже, представитель Кремля напомнил о том, что подобные тенденции наблюдались и ранее. По словам Пескова, как правило, в них есть значительная доля спекулятивных игр, которые нельзя исключать и сейчас.

Пресс-секретарь Владимира Путина также указал на то, что более подробные комментарии по ситуации с валютами уже были даны на форуме в Санкт-Петербурге, организованном Центробанком.

Песков также добавил, что макроэкономические показатели в настоящее время лучше ожидаемых, и об этом в том числе шла речь на недавней встрече российского лидера с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Представитель Кремля подчеркнул, что не возникает никакого вопроса по поводу макроэкономической стабильности.

6 июля председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина выступила на Финансовом конгрессе. Она заявила, что у Центробанка РФ есть возможность повлиять на курс рубля при помощи интервенции, когда возникнут риски для финансовой стабильности.

Курс евро в ходе торгов в четверг поднялся до 101 руб. впервые с 20 марта 2022 года. Доллар же пересек порог в 93 руб. впервые с 28 марта 2022 года.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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