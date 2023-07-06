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Глава Центробанка РФ рассказала об эффективности плавающего курса рубля

Набиуллина заявила об эффективности таргетирования инфляции и плавающего курса рубля

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Финансового конгресса Центробанка заявила, что режим таргетирования инфляции и плавающего курса рубля показали эффективность во время кризисов и в спокойный период, передает ТАСС.

По ее словам, низкая инфляция пока не стала «якорем экономики», но нужно к это стремиться.

«Мы приходим к выводу, что тот режим денежно-кредитной политики — таргетирование инфляции и плавающий курс — он показывает свою эффективность как во время кризисов, так и в спокойные времена, как в период острых шоков, так и в период структурной трансформации, которую мы сейчас переживаем. Пока низкая, предсказуемая инфляция не стала еще полноценным якорем для экономики. Нам к этому надо двигаться», — сказала глава регулятора.

Она также подчеркнула, что динамика внешней торговли в данный во многом определяет движения курса рубля, и назвала плавающий курс национальной валюты благом для экономики.

6 июля курс евро на Московской бирже превысил 100 рублей впервые с марта 2022 года.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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