Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России зафиксировали снижение стоимости авиабилетов

РБК: цены на авиабилеты в России начали падать в июне после прошлогоднего ажиотажа

close
100%
Shutterstock

Цены на авиабилеты в России на популярные международные направления в июне стали опускаться после прошлогоднего взлета. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные от билетных агрегаторов.

Тремя самыми популярными направлениями у россиян в июне стали Турция, Армения и Казахстан. Средняя цена перелета в обе стороны между Россией и Турцией сократилась на 14%, до 34,3 тыс. руб., Россией и Арменией — на 9%, до 25,3 тыс. руб., Россией и Казахстаном — на 4%, до 29,4 тыс. руб., отметили участники рынка. Если брать все зарубежные направления, то средняя стоимость авиабилетов из России в июне упала на 23%.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что для полной загрузки самолетов авиакомпаниям приходится снижать цены, которые и так достаточно высоки на международных направлениях. Кроме того, понижение стоимости удалось достичь благодаря увеличению числа рейсов в Турцию, ОАЭ, ряд стран ближнего зарубежья, а также в Китай и Юго-Восточную Азию.

Аналитики посчитали, что стоимость авиабилетов на международных направлениях будет меняться вслед за изменением курса рубля. Кроме того, авиаперелеты внутри страны будут дорожать в среднем на 10-20% в год, так как компаниям необходимо поддерживать свой флот.

25 июня в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что стоимость авиабилетов из РФ приходит в норму после резкого скачка накануне.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на путешествиях.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях