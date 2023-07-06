В России зафиксировали снижение стоимости авиабилетов

Цены на авиабилеты в России на популярные международные направления в июне стали опускаться после прошлогоднего взлета. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные от билетных агрегаторов.

Тремя самыми популярными направлениями у россиян в июне стали Турция, Армения и Казахстан. Средняя цена перелета в обе стороны между Россией и Турцией сократилась на 14%, до 34,3 тыс. руб., Россией и Арменией — на 9%, до 25,3 тыс. руб., Россией и Казахстаном — на 4%, до 29,4 тыс. руб., отметили участники рынка. Если брать все зарубежные направления, то средняя стоимость авиабилетов из России в июне упала на 23%.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что для полной загрузки самолетов авиакомпаниям приходится снижать цены, которые и так достаточно высоки на международных направлениях. Кроме того, понижение стоимости удалось достичь благодаря увеличению числа рейсов в Турцию, ОАЭ, ряд стран ближнего зарубежья, а также в Китай и Юго-Восточную Азию.

Аналитики посчитали, что стоимость авиабилетов на международных направлениях будет меняться вслед за изменением курса рубля. Кроме того, авиаперелеты внутри страны будут дорожать в среднем на 10-20% в год, так как компаниям необходимо поддерживать свой флот.

25 июня в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что стоимость авиабилетов из РФ приходит в норму после резкого скачка накануне.

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