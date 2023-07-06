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Стало известно, когда можно будет расплачиваться цифровыми рублями

ЦБ: россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями до 2027 года

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Depositphotos

Первый заместитель председателя Центробанка России (ЦБ) Ольга Скоробогатова рассказала, что россияне смогут начать расплачиваться цифровыми рублями до 2027 года. Об этом она рассказала в интервью изданию Forbes.

По словам Скоробогатовой, цифровыми рублями можно будет начать расплачиваться в перспективе двух-четырех лет. Она добавила, что введение цифровой валюты — это долгий процесс, который нет необходимости ускорять. Полномасштабное введение цифровой валюты займет несколько лет.

«Все россияне смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025-2027 года», — пояснила зампредседателя ЦБ.

Она рассказала, что в 2023 и 2024 году цифровой рубль будет использоваться в пилотном режиме с ограниченным числом клиентов и набором операций.

До этого Скоробогатова говорила, что в ЦБ РФ не исключают, что будут вводиться скидки и преференции для соотечественников при оплате покупок цифровым рублем по аналогии с Системой быстрых платежей.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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