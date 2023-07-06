Стало известно, когда можно будет расплачиваться цифровыми рублями

Первый заместитель председателя Центробанка России (ЦБ) Ольга Скоробогатова рассказала, что россияне смогут начать расплачиваться цифровыми рублями до 2027 года. Об этом она рассказала в интервью изданию Forbes.

По словам Скоробогатовой, цифровыми рублями можно будет начать расплачиваться в перспективе двух-четырех лет. Она добавила, что введение цифровой валюты — это долгий процесс, который нет необходимости ускорять. Полномасштабное введение цифровой валюты займет несколько лет.

«Все россияне смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025-2027 года», — пояснила зампредседателя ЦБ.

Она рассказала, что в 2023 и 2024 году цифровой рубль будет использоваться в пилотном режиме с ограниченным числом клиентов и набором операций.

До этого Скоробогатова говорила, что в ЦБ РФ не исключают, что будут вводиться скидки и преференции для соотечественников при оплате покупок цифровым рублем по аналогии с Системой быстрых платежей.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.