Украинский премьер Шмыгаль рассказал об оборонном бюджете на 2023 год

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что оборонный бюджет страны в 2023 году составит $48,7 млрд, передает РИА Новости.

Он рассказал, что в бюджете «каждая гривна» идет на потребности сил безопасности и обороны Украины. По его данным, объем средств для вооруженных сил в нынешнем году составит 1,8 трлн гривен ($48,7 млрд).

Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявлял, что суммарно расходы на оборону Украины в прошлом году составили 1536,6 млрд гривен ($41,8 млрд), а именно 57% расходов госбюджета за весь год. Эта сумма больше, чем все расходы бюджета за 2021 год — 1490 млрд гривен ($40,5 млрд).

По словам главы украинского Минфина Сергея Марченко, в 2024-м в бюджете страны будет «огромный дефицит» и украинским властям понадобится помощь партнеров, чтобы его закрыть.

В мае он отмечал, что дефицит госбюджета Украины ежемесячно составляет $5 млрд.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.