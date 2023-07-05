Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курс евро снова обновил рекорд 2022 года

Курс евро достиг максимума с 29 марта 2022 года

close
100%
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Курс евро на Мосбирже в ходе торгов 5 июля достиг отметки в 98,31 руб., что стало максимальным показателем с 29 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Курс доллара вернулся на уровень выше 90 руб., накануне он также достигал максимума за последние 15 месяцев. По состоянию на 10:42 мск доллар торгуется по 90,04 руб., евро — 98,23 руб. В моменте же он достигал отметки в 98,31 руб.

К 11.44 мск евро торгуется на уровне 97,83 руб. При этом российский фондовый рынок двигается в разных направлениях. Так, индекс Мосбиржи растет на 0,19%, а РТС – снижается на 0,16%.

4 июля финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил, что нынешний курс определяется информационным фоном и ажиотажным спросом. По его мнению, ситуация начнет выправляться, когда бизнесмены выйдут из летаргического сна — и начнут действовать.

Ранее сообщалось, что доллар и евро будут в дальнейшем укрепляться по отношению к рублю.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях