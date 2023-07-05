Курс евро снова обновил рекорд 2022 года

Курс евро на Мосбирже в ходе торгов 5 июля достиг отметки в 98,31 руб., что стало максимальным показателем с 29 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Курс доллара вернулся на уровень выше 90 руб., накануне он также достигал максимума за последние 15 месяцев. По состоянию на 10:42 мск доллар торгуется по 90,04 руб., евро — 98,23 руб. В моменте же он достигал отметки в 98,31 руб.

К 11.44 мск евро торгуется на уровне 97,83 руб. При этом российский фондовый рынок двигается в разных направлениях. Так, индекс Мосбиржи растет на 0,19%, а РТС – снижается на 0,16%.

4 июля финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил, что нынешний курс определяется информационным фоном и ажиотажным спросом. По его мнению, ситуация начнет выправляться, когда бизнесмены выйдут из летаргического сна — и начнут действовать.

Ранее сообщалось, что доллар и евро будут в дальнейшем укрепляться по отношению к рублю.