Подсчитана выручка «Газпрома» от транзита газа через Украину

По словам директора центра экономики отраслей ТЭК фонда «Центр стратегических разработок» Александра Амирагяна, «Газпром» получает выручку в размере примерно 4–5 млрд долларов в год за поставки около 10–15 млрд кубометров газа через Украину в Европу, учитывая нынешние цены. Украинский маршрут, наряду с «Турецким потоком», является одним из двух основных путей поставок российского газа в Европу. Об этом пишет РИА Новости.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что шансы на продление транзитного договора с Россией по газу на 2024 год невелики. В настоящее время действует пятилетний транзитный контракт, согласно которому «Газпром» обязуется прокачивать 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре года.

«Газпром» заинтересован в сохранении поставок газа через Украину, так как это обеспечивает определенную выручку в условиях сокращения поставок в другие страны Европы. Объемы около 10–15 млрд кубометров в год приносят выручку в размере примерно 4–5 млрд долларов по текущим ценам, отметил Амирагян.

Эксперт Мария Белова из «Выгон Консалтинг» отмечает, что хотя официальный отказ от российского газа в странах Евросоюза планируется на 2027–2028 годы, некоторые европейские компании выразили намерение сделать это раньше. В негативном сценарии поставок газа в Западную Европу, украинская система транзита может продолжать использоваться в течение одного-двух лет, добавила она.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.