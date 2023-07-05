Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Подсчитана выручка «Газпрома» от транзита газа через Украину

Топ-менеджер ТЭК Амирагян: «Газпром» получает от поставки через Украину $4–5 млрд в год

close
100%
Глеб Гаранич/Reuters

По словам директора центра экономики отраслей ТЭК фонда «Центр стратегических разработок» Александра Амирагяна, «Газпром» получает выручку в размере примерно 4–5 млрд долларов в год за поставки около 10–15 млрд кубометров газа через Украину в Европу, учитывая нынешние цены. Украинский маршрут, наряду с «Турецким потоком», является одним из двух основных путей поставок российского газа в Европу. Об этом пишет РИА Новости.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что шансы на продление транзитного договора с Россией по газу на 2024 год невелики. В настоящее время действует пятилетний транзитный контракт, согласно которому «Газпром» обязуется прокачивать 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре года.

«Газпром» заинтересован в сохранении поставок газа через Украину, так как это обеспечивает определенную выручку в условиях сокращения поставок в другие страны Европы. Объемы около 10–15 млрд кубометров в год приносят выручку в размере примерно 4–5 млрд долларов по текущим ценам, отметил Амирагян.

Эксперт Мария Белова из «Выгон Консалтинг» отмечает, что хотя официальный отказ от российского газа в странах Евросоюза планируется на 2027–2028 годы, некоторые европейские компании выразили намерение сделать это раньше. В негативном сценарии поставок газа в Западную Европу, украинская система транзита может продолжать использоваться в течение одного-двух лет, добавила она.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях