Стало известно, скольких россиян коснется повышение МРОТ с 1 января

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) затронет 4,8 млн россиян. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Минтруда.

«Увеличение минимального размера оплаты труда обеспечит рост заработных плат для 4,8 млн работников… Для увеличения МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 млрд руб., из внебюджетного сектора – 47,4 млрд руб.», – следует из сообщения.

Согласно проекту Минтруда, МРОТ с начала следующего года увеличивается на 18,5%, до 19 242 руб. С 2025 года в Минтруде планируют вернуться к методике установления минимального размера оплаты труда в соотношении с медианной заработной платой.

О том, что в России будет проиндексирован МРОТ на 19,5%, 3 июля сообщала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, к 2030 году зарплаты россиян могут вырасти вдвое.

Глава Минтруда Антон Котяков 23 июня сообщал, что министерство по поручению президента РФ Владимира Путина подготовило проект, по которому с 1 января 2024 года МРОТ увеличится на 18,5% и составит 19 242 рубля, а с учетом этого повышения с 2022 по 2024 год МРОТ увеличится более чем в полтора раза — на 66,5%.

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