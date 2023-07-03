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В Кремле не стали комментировать финансирование ЧВК «Вагнер» из бюджета

Песков посоветовал обратиться к Киселеву по вопросам финансирования ЧВК «Вагнер»

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал комментировать слова президента России Владимира Путина о том, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» финансировалась из бюджета РФ.

Один из журналистов в ходе пресс-конференции напомнил Пескову, что тот в 2020 году говорил об отсутствии понятия ЧВК в российском законодательстве, а также об уголовной статье за наемничество в УК РФ.

Песков оставил без комментариев вопрос журналиста о том, может ли он подтвердить информацию телеведущего Дмитрия Киселева о том, что ЧВК «Вагнер» получила из бюджета 1,7 трлн рублей.

«Оставлю без комментария. Нужно обращаться к Киселеву», — резюмировал Песков.

2 июля ведущий Киселев раскрыл доходы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по государственным контрактам. По его словам, в рамках заключенных с государством контрактов ЧВК «Вагнер» получила свыше 858 млрд рублей. По другим контрактам пригожинский холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму в 845 млрд рублей.

Ранее Песков опроверг слухи насчет генерала Суровикина.

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