Cтала известна судьба магазинов Maag в России

Дубайская компания Fashion And More Management DMCC, владелец магазинов одежды Maag, Dub, Vilet и Ecru, прекратила открытие новых магазинов в России. Новые торговые точки компании могут появиться не ранее 2024 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на одного из брокеров торговой недвижимости.

Источник пояснил газете, что компания хочет оценить продажи в магазинах своих брендов по итогам этого года и только после этого принять решение о расширении сети. Сейчас у компании в России работает 200 торговых точек. По прогнозам брокера, к началу 2024 года дубайский ретейлер продаст несколько сезонных коллекций и тогда сможет оценить, на какие прибыль и оборот выходят бренды. По информации газеты, они испытывают проблемы с логистикой, что может быть чревато низкими оборотами.

Директор, глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова подтвердила газете, что сейчас ретейлер не рассматривает новые площадки для открытия торговых точек. По ее словам, дубайская компания анализирует работу уже действующих точек. Цветкова уточнила, что магазины ретейлера показали хорошие результаты по продажам, несмотря на негативные отзывы о коллекциях, ассортименте одежды и ее качестве.

Магазины Maag, Dub, Ecru и Vilet открылись в России в бывших точках Zara, Pull & Bear, Stradivarius и Bershka в мае этого года. Испанская Inditex, которая раньше владела этими площадями, приостановила работу в России в марте прошлого года, а в начале 2023-го решила окончательно закрыть 269 из 514 магазинов в России.

Ранее сообщалось, что первый магазин Maag открылся в России 26 апреля в Москве на Неглинной, 10.