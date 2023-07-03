В Центробанке заявили о планах вывести карты «Мир» в ряд новых стран

Директор департамента национальной платежной системы Центрального банка (ЦБ) России Алла Бакина заявила, что пять российских банков уже проводят трансграничные перечисления через систему быстрых платежей (СБП) в три страны. Об этом она сказала в интервью газете «Известия».

По словам Бакиной, в настоящее время также идет работа над запуском таких переводов из-за границы в Россию. Она указала, что до конца лета в любом терминале на Кубе можно будет расплатиться картой «Мир», а до конца года национальная система выйдет в пять-шесть новых стран. Она отметила, что некоторые государства опасаются вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике.

На данный момент карты системы «Мир» работают в Турции. При этом, как рассказала Бакина, сейчас они внедряются на Кубе.

Директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ указала, что доля карт «Мир» в общей эмиссии по итогам первого квартала составила 44,5%, по прошлому году — 41,2%. Таким образом, рост за январь — март составил три с лишним процентных пункта. По объемам операций доля «Мира» составила 45,6%.

Бакина также рассказала, что правительство включило в перечень проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ производство чипов и оборудования для приема карт. По ее словам, это позволит компаниям привлечь дополнительное финансирование, что в свою очередь будет содействовать ускорению импортозамещения и позволит сделать российские решения более доступными и выгодными для участников рынка. Экономист отметила, что помимо POS-терминального оборудования имеют место другие технологические предложения, в числе которых оплата по QR-коду, а также Soft-POS — специальное ПО, которое загружается на смартфон и используется в качестве платежного терминала.

В мае глава ВТБ Андрей Костин высказывал мнение, что российские банки необходимо подключить к китайскому аналогу SWIFT — системе международных банковских переводов CIPS из-за резкого роста трансграничных платежей между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.