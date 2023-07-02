В Швейцарии проводят расследование в отношении бывшего главы Credit Suisse

Финансовый регулятор Швейцарии (Finma) начала проводить собственное расследование в отношении бывшего генерального директора банка Credit Suisse Томаса Готтштейна. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на газету SonntagsBlick и источники.

Finma инициировал исполнительное производство в отношении четырех неназванных бывших сотрудников Credit Suisse. Это произошло после того, как регулятор решил, что кредитор нарушил обязательства по управлению рисками в деле финансирования поставок Greensill Capital.

Источник газеты указал на то, что в число четырех неназванных сотрудников выходит бывший глава Credit Suisse Томас Готтштейн. Поэтому регулятору еще предстоит определить его роль в банкротстве Greensill Capital.

По данным агентства, после банкротства Greensill Capital в 2021 году Credit Suisse заблокировал группу фондов на $10 млрд, которые до этого банк предлагал в виде безопасных вложений.

28 июня агентство Bloomberg, ссылаясь на источники сообщило, что крупнейший банк Швейцарии UBS решил уволить более половины сотрудников приобретенного обанкротившегося банка Credit Suisse.

Ранее сообщалось, что в настоящее время мировая экономика столкнулась с первым кризисом со времен глобального финансового коллапса 2008 года на фоне краха ряда банков Европы и США.