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В Эстонии испугались сильного изменения цен на энергоресурсы

ERR: Эстония опасается сильных колебаний цен на энергоресурсы в долгосрочной перспективе

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РИА Новости

В Эстонии не исключают и опасаются сильного колебания стоимости электроэнергии в течение длительного периода времени. Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR, ссылаясь на мнение экспертов рынка.

«Мы можем и впредь ожидать колебания цен на газовом рынке, как мы наблюдали в последние недели. К сожалению, это будет продолжаться довольно долго», — отметил старший научный сотрудник аналитического центра Брейгеля Симон Тальяпьетра.

По словам министра климата Эстонии Кристена Михала, страна лучше подготовлена к предстоящему отопительному периоду. При этом, с уменьшением ветро- и солнцегенерации зимой, будут увеличиваться поставки других видов энергии, в том числе и ископаемого топлива, которое стоит дороже.

С учетом увеличения санкционного давления на Россию, страны Балтии отказались от поставок российского трубопроводного газа. Из-за этого стоимость электроэнергии в Литве, Латвии и Эстонии резко выросла. Из-за этого обычные люди и предприятия стараются искать способы, которые помогают сэкономить и уменьшить потребление.

3 апреля эстонский энергетический концерн Eesti Gaas сообщил, что собрался начать работу на латвийском рынке газа и занять большую его часть. В пресс-релизе организации добавили, что эстонская компания может предложить для потребителей в Латвии более выгодную цену и надежное снабжение, так как покупает топливо напрямую у западных организаций.

Ранее сообщалось, что газ в Эстонии подорожал на рекордные 154%, обогнав все страны Евросоюза.

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