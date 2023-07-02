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Глава МИД Австрии призвал следовать нормам права в конфискации российских активов

Глава МИД Австрии Шалленберг: неверные шаги в конфискации активов РФ станут позором для ЕС

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Евросоюз должен следовать нормам права в вопросах о конфискации российских активов, иначе любое решение можно будет оспорить в суде. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в эфире телеканала ORF.

«Нужно сделать так, чтобы потом ее [конфискацию] нельзя было оспорить в Европейском суде», — сказал министр.

По его словам, в случае если Европейский суд отменит решение по конфискации, это станет ответным ударом и позором, поэтому страны ЕС должны отстаивать международный порядок, основанный на праве.

Как ранее отметили в МИД Великобритании, Запад пока не нашел легальный способ конфисковать российские активы для их использования на восстановление Украины.

Об этом же заявил и канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Он сообщил, что сомневается в возможности изъятия замороженных активов Центробанка России.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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