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В ФРГ рассказали, будут ли когда-нибудь покупать российский газ

Премьер Саксонии заявил, что ФРГ не должна отказываться от российского газа навсегда

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Fabrizio Bensch/Reuters

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что Германия не должна отказываться от российского газа навсегда. Об этом сообщает ТАСС.

Кречмер подчеркнул, что немецкие власти должны приложить все усилия дипломатического решения конфликта на Украине.

«Я считаю важным сохранить сплоченность страны. Мы не должны закрывать себе путь к российскому газу на все времена ... Мы должны сильнее делать ставку на дипломатию для прекращения войны на Украине. «Никогда больше России» — я не хочу больше слышать этого предложения», — подчеркнул премьер.

Он добавил, что всегда будет на стороне канцлера ФРГ Олафа Шольца в поддержке Украины, но большая часть населения выступает за дипломатическое решение конфликта, так как средний класс и домохозяйства «не знают, как свести концы с концами».

Газета El Confidencial писала, что Испания сильнее большинства стран Европы зависит от поставок российского сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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