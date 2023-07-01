В России назвали неочевидные причины низкой инфляции в стране

Резкое снижение инфляции в России в этом году произошло из-за прекращения «переплаты за бренд», вхождения в рублевое пространство новых регионов, общая ситуация дефицита спроса и избытка предложения. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на исследование экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

«На поверхности, конечно, лежит фактор обменного курса, резко укрепившегося в середине прошлого года из-за компенсации «перелета» курса на пике кризиса, притока рентных доходов в условиях скачка мировых цен и шокового сжатия импорта. Однако это очевидные факторы», — отметили аналитики.

Среди неочевидных факторов снижения инфляции в России стала общая ситуация дефицита спроса в российской̆ экономике, которая связана с санкционными ограничениями. Кроме того, сказалось возникновение избытка предложения. В этом случае речь идет об избытке сырьевых ресурсов на внутреннем рынке.

Третьим фактором стал уход с отечественного рынка многих зарубежных брендов, которые были заменены российскими компаниями. Благодаря этому потребители перестали переплачивать за дорогие бренды. Последней причиной является увеличение спроса на рубли за счет вхождения в состав РФ новых регионов.

30 июня «Интерфакс», ссылаясь на прогноз директора департамента денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) Кирилла Тремасова, сообщил, что в третьем квартале текущего года рост потребительских цен на внутреннем рынке России в годовом выражении окажется выше целевого уровня 4%.

Ранее аналитики сообщили, как изменилась инфляция в России с начала 2023 года.