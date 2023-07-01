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Руководство Georgian Airways прокомментировало введенные против него санкции Украины

Основатель Georgian Airways Гаиашвили заявил об отсутствии интереса к санкциям Украины

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Shutterstock

Основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что ему неинтересны санкции Украины, введенные против него и его компании.

«Меня вообще не интересует, кто там что вводит против меня», — сказал бизнесмен в интервью ТАСС.

1 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет в отношении более чем 190 физических лиц и 291 юридического лица из России, Белоруссии, Казахстана и Грузии. Ограничения, в частности, были введены и против грузинской авиакомпании Georgian Airways и председателя ее совета директоров Тамаза Гаиашвили после возобновления полетов на территорию России.

24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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Санкции против России
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