Оман заинтересован в приходе России на свой энергетический рынок

Директор российско-оманского делового совета при Торгово-промышленной палате (ТТП) РФ Владимир Дергачев заявил РИА Новости, что Оман заинтересован в приходе российских компаний на свой энергетический рынок.

По словам Дергачева, российских игроков Маскат намерен привлечь обеспечением их участия в тендерах на разведку и добычу полезных ископаемых.

«Нам были переданы соответствующие карты с разбивкой разыгрываемых участков недр по блокам с очерченными границами», — уточнил чиновник.

Ранее Россия и Оман подписали соглашение о противодействии уклонению от уплаты налогов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

По данным издания Nikkei, с 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «большой семерки» в рамках санкционной политики заблокировали около €300 млрд ($328 млрд) активов российского центрального банка на своей территории.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.