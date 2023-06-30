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Снижение цен на нефть за полгода оказалось больше 10%

За полгода мировые цены на нефть снизились на 12%

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Christophe Gateau/Global Look Press

Мировые цены на нефть снизились на 11-12%. Такие данные вытекают из отчетов Лондонской биржи по торгам фьючерсами нефти марки Brent и WTI.

По итогам торгов стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent составила $74,91 за баррель. За день она выросла на 0,78%. 30 декабря 2022 года стоимость барреля нефти марки Brent составляла $83,62. Таким образом, снижение составило 11%.

При этом стоимость августовского фьючерса WTI составляет $70,31 за баррель, в начале года стоимость фьючерса находилась на уровне $80 за баррель. Таким образом, снижение составило около 12,11%.

16 июня инвестор Сидоров заявил, что нефть продолжит расти в цене.

27 июня в ОПЕК предрекли увеличение спроса на нефть.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

Ранее стало известно, при каком сценарии мировые цены на нефть упадут до $50 за баррель

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